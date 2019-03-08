Гроза и ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение

23:55, 8 марта 2019
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Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью.

Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности / фото instagram.com/alenasaenko_
Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности / фото instagram.com/alenasaenko_

Вечером 8 марта с сохранением ночью 9 марта в Киеве ожидается гроза и порывы ветра 15-17 м/сек.

Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

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Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными и придерживаться основных правил поведения:

  • окна должны быть плотно закрытыми;
  • с балконов следует убрать вещи, которые могут выпасть наружу;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач;
  • в случае сильного ветра укрыться в помещении или естественном укрытии;
  • не парковать авто под деревьями

Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Теги: #Киев#штормовое предупреждение
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