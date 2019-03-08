Гроза и ветер: в Киеве объявили штормовое предупреждение
Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью.
Вечером 8 марта с сохранением ночью 9 марта в Киеве ожидается гроза и порывы ветра 15-17 м/сек.
Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.
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Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными и придерживаться основных правил поведения:
- окна должны быть плотно закрытыми;
- с балконов следует убрать вещи, которые могут выпасть наружу;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач;
- в случае сильного ветра укрыться в помещении или естественном укрытии;
- не парковать авто под деревьями
Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтый).
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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