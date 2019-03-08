Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

12:14, 8 марта 2019
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Повышение уровней воды произойдет 8-9 марта из-за дождей и таяния снега в горах.

Кроме того, ожидается подъем уровней воды на реках на Закарпатье / УНИАН
Кроме того, ожидается подъем уровней воды на реках на Закарпатье / УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 8 марта в горах Ивано-Франковской области и 8-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, ожидается подъем уровней воды на реках на Закарпатье.

«8-9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышения уровней воды (над уровнями на 8:00 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму», - говорится в сообщении.

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Теги: #Закарпатье
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