Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Повышение уровней воды произойдет 8-9 марта из-за дождей и таяния снега в горах.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 8 марта в горах Ивано-Франковской области и 8-10 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, ожидается подъем уровней воды на реках на Закарпатье.
«8-9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышения уровней воды (над уровнями на 8:00 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму», - говорится в сообщении.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +4°
- Днепр+12°... +5°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+17°... +1°
- Киев+15°... +5°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+15°... +2°
- Львов+15°... +2°
- Николаев+12°... +6°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+15°... +2°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+14°... +7°
- Хмельницкий+16°... +2°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+20°... +5°
Виргиния, США
- 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:82 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:06:32
Закат18:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей