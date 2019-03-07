В Киеве завтра без осадков, температура до +15°

17:00, 7 марта 2019
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Погода в Киеве 8 марта будет теплой.

Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН
Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +15°.

Погода на 8 марта: в Украине ожидается тепло до +17 градусов

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 17:48.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в Украине практически без осадков, на западе температура до +19°.

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Теги: #Киев#погода
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