В Киеве завтра без осадков, температура до +15°
Погода в Киеве 8 марта будет теплой.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +15°.
Погода на 8 марта: в Украине ожидается тепло до +17 градусов
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 17:48.
Как сообщал УНИАН, 8 марта в Украине практически без осадков, на западе температура до +19°.
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- Ивано-Франковск+15°... +4°
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- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+12°... +7°
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- Николаев+12°... +3°
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- Черкассы+8°... +3°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+14°... +7°
Виргиния, США
- 5 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:48 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:33
Закат18:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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