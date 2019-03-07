Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло, местами до +19° (видеопрогноз)
Дожди возможны в центре Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в Украине практически без осадков, на западе температура до +19°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +5°, днем до +15°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +19°.
В северных областях переменная облачность, температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+9°... +6°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+12°... +7°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+11°... +7°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+8°... +3°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+14°... +7°