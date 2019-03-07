Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло, местами до +19° (видеопрогноз)

16:30, 7 марта 2019
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Дожди возможны в центре Украины.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в Украине практически без осадков, на западе температура до +19°.

Дожди, штормовой ветер и похолодание: синоптик рассказала, когда погода в Украине испортится

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +12°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +5°, днем до +15°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +19°.

В северных областях переменная облачность, температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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