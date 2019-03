В Австралии выпал снег (видео)

Снег прошел на горе Боу-Боу.

Похолодание сопровождалось сильным ветром, проливным дождем и песчаной бурей, сообщает Stormnews.

Снег выпал в штате Виктория на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.

Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW! ❄❄?



Video: @CradleMtHotelpic.twitter.com/saAE2zP3Dt