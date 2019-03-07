В Австралии выпал снег (видео)

15:44, 7 марта 2019
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Снег прошел на горе Боу-Боу.

В Австралии выпал снег / twitter.com/MountBawBaw
В Австралии выпал снег / twitter.com/MountBawBaw

На юго-востоке Австралии сильная жара сменилась похолоданием, в штате Виктория даже выпал снег.

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Похолодание сопровождалось сильным ветром, проливным дождем и песчаной бурей, сообщает Stormnews.

Снег выпал в штате Виктория на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.

Напомним, на север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.

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Теги: #снег#Австралия
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