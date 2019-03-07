В Австралии выпал снег (видео)
Снег прошел на горе Боу-Боу.
На юго-востоке Австралии сильная жара сменилась похолоданием, в штате Виктория даже выпал снег.
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Похолодание сопровождалось сильным ветром, проливным дождем и песчаной бурей, сообщает Stormnews.
Снег выпал в штате Виктория на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 км.
Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW! ❄❄?— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.
Video: @CradleMtHotelpic.twitter.com/saAE2zP3Dt
Напомним, на север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами.
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