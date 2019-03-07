Погода на 8 марта: в Украине ожидается тепло до +17 градусов

14:29, 7 марта 2019
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В западных и северных областях завтра возможен дождь.

На 8 марта в Украине будет тепло / УНИАН
На 8 марта в Украине будет тепло / УНИАН

В пятницу, 8 марта, в Украине будет тепло, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре

Такой прогноз погоды на 8 марта опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня: +8...+14 градусов, на западе 8-9 марта +10...+17 градусов. На северо-востоке - Сумщина, Харьковщина - воздух будет посвежее, +5...+9 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, завтра в западных и северных областях возможен дождь. На юге, в центральной части и на востоке будет сухая погода.

Погода в Киеве 8 марта будет тепло. Температура воздуха днем +12...+15 градусов. Но остается порывистый ветер и возможен дождь.

В субботу, 9 марта, будет тепло и солнечно. 10 марта снова усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и начнет снижаться температура воздуха.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, погода в Украине изменится: ожидаются дожди, похолодание и сильный ветер.

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Теги: #погода#дождь
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