Погода на 8 марта: в Украине ожидается тепло до +17 градусов
В западных и северных областях завтра возможен дождь.
В пятницу, 8 марта, в Украине будет тепло, местами столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре
Такой прогноз погоды на 8 марта опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня: +8...+14 градусов, на западе 8-9 марта +10...+17 градусов. На северо-востоке - Сумщина, Харьковщина - воздух будет посвежее, +5...+9 градусов", - пишет она.
По прогнозу синоптика, завтра в западных и северных областях возможен дождь. На юге, в центральной части и на востоке будет сухая погода.
Погода в Киеве 8 марта будет тепло. Температура воздуха днем +12...+15 градусов. Но остается порывистый ветер и возможен дождь.
В субботу, 9 марта, будет тепло и солнечно. 10 марта снова усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и начнет снижаться температура воздуха.
Напомним, в воскресенье, 10 марта, погода в Украине изменится: ожидаются дожди, похолодание и сильный ветер.
Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+9°... +6°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+12°... +7°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+11°... +7°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+8°... +3°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+14°... +7°