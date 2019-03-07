На юге Калифорнии за пять минут молнии ударили 1500 раз (видео)
Часть региона осталась без электричества.
В течение пяти минут в американском штате Калифорния метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.
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Такое явление в этой части США - редкость, ученые назвали его молниеносным штормом, говорится в сюжете ТСН.
Местные жители вышли из своих домов специально, чтобы заснять молнии. Из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Часть региона осталась без электричества.
Небо на юге американского штата Калифорния осветило рекордное количество молний
Напомним, настоящее нашествие молний зафиксировали в юго-западных регионах Франции. За 12 часов молнии ударили 100 тысяч раз.
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