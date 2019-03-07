В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

11:48, 7 марта 2019
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Лавинная опасность сохраняется в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность/ zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность/ zak.depo.ua

В четверг, 7 марта, в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность.

Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +14° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, погода в Украине изменится: ожидаются дожди, похолодание и сильный ветер.

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Теги: #погода#лавина
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