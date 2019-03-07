Дожди, штормовой ветер и похолодание: синоптик рассказала, когда погода в Украине испортится
10 марта в Украину вернутся дожди.
В воскресенье, 10 марта, погода в Украине изменится: ожидаются дожди, похолодание и сильный ветер.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре
По ее прогнозу, погода на 8 марта в Украине будет теплой, ожидается +8...+16 градусов. Небольшие дожди пройдут на западе и севере Украины, а на остальной территории будет светить солнце.
В субботу, 9 марта, теплая погода в Украине сохранится, ожидается +9...+14 градусов. Дожди сместятся на восток. В большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса.
10 марта погода в Украине изменится. Начнутся дожди, усилится западный ветер до штормовых порывов, температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, снизится до +3...+9 градусов.
Первая половина следующей недели не будет отмечаться теплой погодой. Температура воздуха в дневные часы составит 4-9 градусов тепла. Периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.
Погода в Киеве 8 марта будет теплой с температурой воздуха +12...+14 градусов, возможен небольшой дождь. 9 марта удержится теплая воздушная масса, а в понедельник, 10 марта, в столице пройдет небольшой дождь и похолодает до +6...+8 градусов.
В начале следующей недели в Киеве будет преобладать прохладная погода.
Напомним, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+9°... +6°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+4°... -2°
- Луцк+12°... +7°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+7°... +2°
- Ровно+11°... +7°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+8°... +3°
- Чернигов+5°... +3°
- Черновцы+14°... +8°