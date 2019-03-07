Дожди, штормовой ветер и похолодание: синоптик рассказала, когда погода в Украине испортится

10:43, 7 марта 2019
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10 марта в Украину вернутся дожди.

В воскресенье погода в Украине испортится / Фото УНИАН
В воскресенье погода в Украине испортится / Фото УНИАН

В воскресенье, 10 марта, погода в Украине изменится: ожидаются дожди, похолодание и сильный ветер.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре

По ее прогнозу, погода на 8 марта в Украине будет теплой, ожидается +8...+16 градусов. Небольшие дожди пройдут на западе и севере Украины, а на остальной территории будет светить солнце.

В субботу, 9 марта, теплая погода в Украине сохранится, ожидается +9...+14 градусов. Дожди сместятся на восток. В большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса.

10 марта погода в Украине изменится. Начнутся дожди, усилится западный ветер до штормовых порывов, температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, снизится до +3...+9 градусов.

Первая половина следующей недели не будет отмечаться теплой погодой. Температура воздуха в дневные часы составит 4-9 градусов тепла. Периодические дожди будут чередоваться с прояснениями.

Погода в Киеве 8 марта будет теплой с температурой воздуха +12...+14 градусов, возможен небольшой дождь. 9 марта удержится теплая воздушная масса, а в понедельник, 10 марта, в столице пройдет небольшой дождь и похолодает до +6...+8 градусов.

В начале следующей недели в Киеве будет преобладать прохладная погода.

Напомним, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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