Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре
Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.
В четверг, 7 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
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