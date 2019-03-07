Синоптики предупреждают жителей западных областей Украины о штормовом ветре

Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.

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В четверг, 7 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.