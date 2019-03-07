В Киеве сегодня температура до +9°, без осадков

08:30, 7 марта 2019
5
0

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Киеве без осадков, днем температура до +9°.

В Киеве началась метеорологическая весна

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +14° (карта) Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +14° (карта)
Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз)
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 марта В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 марта
В Австралии пронеслась песчаная буря (фото) В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 7 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
41 %
761 мм
6.1 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять