В Киеве сегодня температура до +9°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Киеве без осадков, днем температура до +9°.
В Киеве началась метеорологическая весна
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
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- Днепр+8°... +1°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+16°... +5°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+11°... +4°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+6°... +2°
- Ровно+10°... +7°
- Симферополь+12°... +1°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+13°... +9°
Виргиния, США
- 7 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-11 °
Влажность:41 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:33
Закат18:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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