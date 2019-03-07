Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +14° (карта)

08:00, 7 марта 2019
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Прохладнее всего будет на востоке Украины.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +14°.

В северных областях переменная облачность, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН
Прогноз на 7 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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