Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +14° (карта)
Прохладнее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура до +14°.
В северных областях переменная облачность, температура до +9°. В центре без осадков, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+8°... +1°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+16°... +5°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+11°... +4°
- Одесса+12°... +4°
- Полтава+6°... +2°
- Ровно+10°... +7°
- Симферополь+12°... +1°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+13°... +9°