В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Киеве без осадков, днем температура до +9°.
Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 17:47.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
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- Винница+7°... -1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+8°... -1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+11°... -1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+14°... 0°
- Полтава+9°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+4°... -8°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков+8°... -3°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-10 °
Влажность:37 %
Давление:756 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:06:35
Закат18:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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