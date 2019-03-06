В Киеве завтра без осадков, температура днем до +9°

17:00, 6 марта 2019
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В столице завтра потеплеет.

Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН
Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Киеве без осадков, днем температура до +9°.

Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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