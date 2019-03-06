Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.
Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.
В северных областях переменная облачность, температура ночью до +4°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+8°... -1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+11°... -1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+14°... 0°
- Полтава+9°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+4°... -8°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков+8°... -3°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+10°... 0°