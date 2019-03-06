Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз)

Холоднее всего будет на востоке Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.

В северных областях переменная облачность, температура ночью до +4°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.

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