Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз)

16:30, 6 марта 2019
29
0

Холоднее всего будет на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 марта в Украине без осадков, на западе температура до +14°.

Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.

В северных областях переменная облачность, температура ночью до +4°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды. При ветре лучи вокруг звезд различны: откуда они длиннее, оттуда и ветер.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +14° (видеопрогноз)
Лесные пожары на севере Испании взяли под контроль Лесные пожары на севере Испании взяли под контроль
В Австралии пронеслась песчаная буря (фото) В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)
В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +5° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +5°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
37 %
756 мм
7.2 м/с
5 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять