В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 марта

15:42, 6 марта 2019
64
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 7 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет теплой и ветреной. Завтра в течение дня ожидается до +7...+12 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение
Читайте также
Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
В Австралии пронеслась песчаная буря (фото) В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)
В Киеве началась метеорологическая весна В Киеве началась метеорологическая весна
В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)
В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
37 %
756 мм
7.2 м/с
5 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять