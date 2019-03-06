В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 марта
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В четверг, 7 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"7 марта днем в западной части порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет теплой и ветреной. Завтра в течение дня ожидается до +7...+12 градусов.
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