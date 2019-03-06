Лесные пожары на севере Испании взяли под контроль

С огнем борются около 300 пожарных и военнослужащих.

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Пожарным удалось взять под контроль около 90% очагов возгорания на севере Испании.

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Распространению огня способствует неожиданно высокая температура и низкая влажность в регионе, где в это время года обычно идут проливные дожди, сообщает Euronews.

Пожары охватили автономные сообщества Астурии, Кантабрии и Стране Басков. Там около 300 пожарных и военнослужащих при поддержке воздушной техники борются с огнем вот уже двое суток. Их задачу усложняет сильный южный ветер. Жителей призывают быть бдительными, предупреждая, что в ближайшие дни ветреная погода сохранится.

Только в Астурии были зафиксированы около 100 очагов возгорания. От пожаров пострадали линии электропередачи, несколько сельских районов остались без света. Из-за близости огня были закрыты все второстепенные дороги.

Напомним, с 12 февраля в деревне Дадэ китайской провинции Юньнань бушует лесной пожар.