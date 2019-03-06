Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
На 8 марта в Украине будет тепло.
В ближайшие дни погода в Украине будет теплой и ветреной.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)
"Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях.
Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер с порывами до 15-22 м/с на западе и севере Украины", - пишет она.
По словам Диденко, завтра в течение дня ожидается до +7...+12 градусов. В западных областях потеплеет до +10...+15 градусов. Холоднее будет на востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра на Запорожье. Там предполагается +3...+7 градусов.
Погода в Киеве завтра, 7 марта, будет солнечной, теплой и ветреной. Температура днем достигнет +9 градусов.
По прогнозу синоптика, 8 марта будет еще теплее, до +12...+15 градусов, но с небольшим дождем.
Напомним, 4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +5,4°, что свидетельствует о приход метеорологической весны.
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+8°... -1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+11°... -1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+14°... 0°
- Полтава+9°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+4°... -8°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+8°... -3°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+10°... 0°