Тепло и ветрено: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

13:00, 6 марта 2019
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На 8 марта в Украине будет тепло.

В ближайшие дни в Украине будет тепло / УНИАН
В ближайшие дни в Украине будет тепло / УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине будет теплой и ветреной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

"Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях.

Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер с порывами до 15-22 м/с на западе и севере Украины", - пишет она.

По словам Диденко, завтра в течение дня ожидается до +7...+12 градусов. В западных областях потеплеет до +10...+15 градусов. Холоднее будет на востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра на Запорожье. Там предполагается +3...+7 градусов.

Погода в Киеве завтра, 7 марта, будет солнечной, теплой и ветреной. Температура днем достигнет +9 градусов.

По прогнозу синоптика, 8 марта будет еще теплее, до +12...+15 градусов, но с небольшим дождем.

Напомним, 4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +5,4°, что свидетельствует о приход метеорологической весны.

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Теги: #погода#потепление
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