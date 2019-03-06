В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)

На юго-востоке Австралии было объявлено предупреждение в связи с проливными дождями и сильным ветром.

На Австралию обрушилась песчаная буря / www.facebook.com/NorthernNSWStormWatch

На центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.

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Об этом сообщает Stormnews.

Отмечается, что на юго-востоке Австралии 5 марта было объявлено предупреждение в связи с проливными дождями и сильным ветром. В результате в Новом Южном Уэльсе пронеслась песчаная буря.

Напомним, на острове Крит наводнение, вызванное проливными дождями, снесло 111-летний каменный мост через реку Керити.