В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)
На юго-востоке Австралии было объявлено предупреждение в связи с проливными дождями и сильным ветром.
На центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.
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Об этом сообщает Stormnews.
Отмечается, что на юго-востоке Австралии 5 марта было объявлено предупреждение в связи с проливными дождями и сильным ветром. В результате в Новом Южном Уэльсе пронеслась песчаная буря.
Напомним, на острове Крит наводнение, вызванное проливными дождями, снесло 111-летний каменный мост через реку Керити.
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