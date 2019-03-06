В Киеве началась метеорологическая весна

10:50, 6 марта 2019
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Метеорологическая весна в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.

В Киев пришла метеорологическая весна / УНИАН
В Киев пришла метеорологическая весна / УНИАН

4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +5,4°, что свидетельствует о приходе метеорологической весны.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическая весна в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.

В обсерватории отмечают, что прошедшая метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта - всего 111 дней. Это на 6 дней дольше климатической нормы. Среди зим XXI века она оказалась четвертой по продолжительности.

Особенностью зимы было то, что уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что произошло впервые с 2012 года.

Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже -15 градусов, а таких зим в столице было всего шесть за 139 лет наблюдений.

Напомним, в среду, 6 марта, в Киеве без осадков, днем температура до +5°.

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Теги: #Киев#погода#весна
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