В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня

09:40, 6 марта 2019
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Лавинная опасность сохраняется в Закарпатской и Львовской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 6 марта, в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 марта в связи с метелью и осадками в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#лавина
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