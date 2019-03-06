В Карпатах сохраняется лавинная опасность третьго уровня

Лавинная опасность сохраняется в Закарпатской и Львовской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 6 марта, в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 марта в связи с метелью и осадками в высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.