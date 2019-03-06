В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +14° (карта)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

Читайте также Похолодание перед существенным потеплением: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +10°.

В северных областях дожди, температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.