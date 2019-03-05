В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +5°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 марта, в Киеве пройдет дождь, днем температура до +5°.
В Киеве сегодня ожидается сильный ветер
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +5°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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- Винница+10°... +2°
- Днепр+12°... +2°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+13°... +2°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +1°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+8°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
- 3 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-6 °
Влажность:41 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:36
Закат18:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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