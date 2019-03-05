В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +5°

17:00, 5 марта 2019
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Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 марта, в Киеве пройдет дождь, днем температура до +5°.

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +5°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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