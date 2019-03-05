Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 5 марта 2019
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Местами ночью до -6°.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +14°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -1°, днем до +10°.

В северных областях дожди, температура ночью до -6°, днем до +5°. В центре практически без осадков, температура ночью до -4°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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