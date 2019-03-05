Похолодание перед существенным потеплением: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В большинстве областей Украины завтра ожидается +4...+9 градусов.
В среду, 6 марта, в Украине ожидается небольшое похолодание. А уже 7-8 марта существенно потеплеет.
В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Именно завтра похолодает перед существенным потеплением, которое ворвется в Украину 7-8 марта.
Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1...+6 градусов. На юге будет тепло, +7...+13 градусов. В большинстве областей Украины +4...+9 градусов, на Закарпатье до +9...+12 градусов", - говорится в сообщении.
По словам синоптика, завтра дожди пройдут в западных и северных областях, вдоль северной границы даже возможен мокрый снег.
В четверг, 7 марта, в Украине потеплеет до +10...+15 градусов, лишь на востоке и северо-востоке будет свежее, +3...+9 градусов. 8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину. Также в ближайшие дни в Украине сохранится сильный ветер.
Погода в Киеве завтра будет облачной, возможны небольшие осадки, немного похолодает - ожидается около +5 градусов.
Напомним, 5 марта по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+10°... +2°
- Днепр+12°... +2°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+13°... +2°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+10°... +2°
- Львов+11°... +1°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+8°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+11°... +2°