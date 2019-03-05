Похолодание перед существенным потеплением: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

15:32, 5 марта 2019
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В большинстве областей Украины завтра ожидается +4...+9 градусов.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

В среду, 6 марта, в Украине ожидается небольшое похолодание. А уже 7-8 марта существенно потеплеет.

В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Именно завтра похолодает перед существенным потеплением, которое ворвется в Украину 7-8 марта.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1...+6 градусов. На юге будет тепло, +7...+13 градусов. В большинстве областей Украины +4...+9 градусов, на Закарпатье до +9...+12 градусов", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, завтра дожди пройдут в западных и северных областях, вдоль северной границы даже возможен мокрый снег.

В четверг, 7 марта, в Украине потеплеет до +10...+15 градусов, лишь на востоке и северо-востоке будет свежее, +3...+9 градусов. 8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину. Также в ближайшие дни в Украине сохранится сильный ветер.

Погода в Киеве завтра будет облачной, возможны небольшие осадки, немного похолодает - ожидается около +5 градусов.

Напомним, 5 марта по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#похолодание
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