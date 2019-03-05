В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 5 марта, в связи с потеплением и осадками в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 марта в связи с потеплением и осадками в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.