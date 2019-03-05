В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность

14:27, 5 марта 2019
1
0

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 5 марта, в связи с потеплением и осадками в высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 марта в связи с потеплением и осадками в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Карпаты#лавина
Читайте также
В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность В горах Закарпатской области сохраняется лавинная опасность
В Одессу пришло весеннее тепло (видео) В Одессу пришло весеннее тепло (видео)
В Киеве сегодня ожидается сильный ветер В Киеве сегодня ожидается сильный ветер
Жертвами наводнения в Афганистане стали 20 человек Жертвами наводнения в Афганистане стали 20 человек
Климатологи подвели итоги зимы в Киеве Климатологи подвели итоги зимы в Киеве
Жертвами мощных торнадо в США стали 22 человека (видео) Жертвами мощных торнадо в США стали 22 человека (видео)
Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
40 %
757 мм
4.6 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять