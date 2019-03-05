В Одессу пришло весеннее тепло (видео)
Сегодня температура в Одессе поднимется до +18 градусов.
Солнце по-весеннему греет Одессу
В Одессе сегодня, 5 марта, ожидается значительное потепление.
Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре
В течение дня температура подскочит до рекордных +18 градусов, говорится в сюжете ТСН.
Кроме того, погода в Одессе будет безветренной, поэтому жители города смогут хорошо прогреться под весенним солнцем.
Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.
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