В Одессу пришло весеннее тепло (видео)

12:53, 5 марта 2019
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Сегодня температура в Одессе поднимется до +18 градусов.

В Одессе сегодня, 5 марта, ожидается значительное потепление.

Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре

В течение дня температура подскочит до рекордных +18 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, погода в Одессе будет безветренной, поэтому жители города смогут хорошо прогреться под весенним солнцем.

Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°. 

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Теги: #Одесса#погода
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