В Одессу пришло весеннее тепло (видео)

Сегодня температура в Одессе поднимется до +18 градусов.

В Одессе сегодня, 5 марта, ожидается значительное потепление.

Читайте также Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре

В течение дня температура подскочит до рекордных +18 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, погода в Одессе будет безветренной, поэтому жители города смогут хорошо прогреться под весенним солнцем.

Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.