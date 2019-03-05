В Киеве сегодня ожидается сильный ветер
Порывы ветра в столице будут достигать 15-20 м/сек.
Во вторник, 5 марта, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°
"Сегодня, 5 марта, в Киеве порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве сегодня будет облачной, температура днем 7-9º тепла.
В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.
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