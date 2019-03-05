Жертвами наводнения в Афганистане стали 20 человек
Десять человек, среди которых дети, числятся пропавшими без вести.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате паводка в провинции Кандагар на юге Афганистана.
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Всего за 30 часов выпало 97 миллиметров осадков, в результате чего оказалась затоплена часть города Кандагар, а также прилегающие к нему районы, сообщает Euronews.
Десять человек, среди которых дети, числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия повреждены порядка двух тысяч домов. По словам заместителя губернатора провинции Кандагар Абдулл Хананана Мониба, это был сильнейший за последние семь лет паводок.
Напомним, из-за наводнений, вызванных проливными дождями, на севере американского штата Калифорния эвакуировали четыре тысячи человек.
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