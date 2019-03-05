Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре

09:42, 5 марта 2019
20
0

Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 5 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 марта порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение
Читайте также
Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°
В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта) В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды на завтра: украинцев ждут дожди и весеннее тепло (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: украинцев ждут дожди и весеннее тепло (видеопрогноз)
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта) Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 4 марта В Украине объявили штормовое предупреждение на 4 марта
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
42 %
756 мм
3.9 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять