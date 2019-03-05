Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре

Объявлен I уровень опасности.

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Во вторник, 5 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 марта порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.