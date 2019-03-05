В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°

Вечером в столице до +5°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве пройдет дождь, днем температура до +9°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:36, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.

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