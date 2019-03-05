В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9°
Вечером в столице до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве пройдет дождь, днем температура до +9°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:36, а зайдет в 17:43.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.
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- Днепр+12°... +2°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+12°... +2°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+13°... +1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+18°... +3°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+5°... +1°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+10°... 0°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+13°... +3°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:42 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:36
Закат18:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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