В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)

08:00, 5 марта 2019
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На юге температура до +18°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°. 

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

Прогноз погоды в Украине На востоке практически без осадков, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях ливни, температура до +9°. В центре пройдут дожди, температура до +13°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН
Прогноз на 5 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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Теги: #погода#дождь
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