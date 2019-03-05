В Украине сегодня будет тепло, в большинстве регионов пройдут дожди (карта)

На юге температура до +18°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.

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Прогноз погоды в Украине На востоке практически без осадков, температура до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +18°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях ливни, температура до +9°. В центре пройдут дожди, температура до +13°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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