В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +9°

17:00, 4 марта 2019
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Завтра в столице будет тепло.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве пройдет дождь, днем температура до +9°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:36, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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