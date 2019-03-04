Прогноз погоды на завтра: украинцев ждут дожди и весеннее тепло (видеопрогноз)

На юге потеплеет до +18°.

Завтра Украину накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +18°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

В северных областях ливни, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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