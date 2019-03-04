Прогноз погоды на завтра: украинцев ждут дожди и весеннее тепло (видеопрогноз)
На юге потеплеет до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +18°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +12°.
В северных областях ливни, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 марта
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Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+5°... +2°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+13°... +5°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+12°... +3°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:54 %
Давление:747 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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