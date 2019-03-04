Прогноз погоды на завтра: украинцев ждут дожди и весеннее тепло (видеопрогноз)

16:30, 4 марта 2019
41
0

На юге потеплеет до +18°.

Завтра Украину накроют дожди / Фото УНИАН
Завтра Украину накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 марта, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге потеплеет до +18°. 

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +9°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +18°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

В северных областях ливни, температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, если 5 марта грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#потепление
Читайте также
Климатологи подвели итоги зимы в Киеве Климатологи подвели итоги зимы в Киеве
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Жертвами мощных торнадо в США стали 22 человека (видео) Жертвами мощных торнадо в США стали 22 человека (видео)
Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений
Тепло с осадками: синоптик дала прогноз погоды на завтра Тепло с осадками: синоптик дала прогноз погоды на завтра
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
54 %
747 мм
6.1 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять