Климатологи подвели итоги зимы в Киеве

15:52, 4 марта 2019
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Все зимние месяцы в столице были теплее нормы.

Зима в Киеве была теплее нормы / УНИАН
Зима в Киеве была теплее нормы / УНИАН

Средняя температура зимы 2019 года в Киеве составила -2,0°, что на 2,0º выше климатической нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8° превысила норму.

Холоднее всего зимой было 9 января, когда температура опустилась до -14,4°, а теплее всего - 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,2 º. В течение зимы в Киеве был установлен только один температурный рекорд.

Осадков зимой выпало 154 мм, что составило 105% климатической нормы. Максимальная высота снежного покрова достигла 39 см 26-27 января.

В обсерватории отмечают, что нынешняя календарная зима оказалась существенно короче метеорологической.

Напомним, февраль 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы на 4,8°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения.

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Теги: #Киев#погода#зима
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