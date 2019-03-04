Климатологи подвели итоги зимы в Киеве
Все зимние месяцы в столице были теплее нормы.
Средняя температура зимы 2019 года в Киеве составила -2,0°, что на 2,0º выше климатической нормы.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8° превысила норму.
Холоднее всего зимой было 9 января, когда температура опустилась до -14,4°, а теплее всего - 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,2 º. В течение зимы в Киеве был установлен только один температурный рекорд.
Осадков зимой выпало 154 мм, что составило 105% климатической нормы. Максимальная высота снежного покрова достигла 39 см 26-27 января.
В обсерватории отмечают, что нынешняя календарная зима оказалась существенно короче метеорологической.
Напомним, февраль 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы на 4,8°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения.
Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+5°... +2°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+13°... +5°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+12°... +3°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+16°... +5°