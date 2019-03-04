В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В течение 4-5 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность третьего уровня.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 марта в горах Ивано-Франковской области, 4-5 марта в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 4 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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