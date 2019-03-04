В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

15:06, 4 марта 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 4-5 марта в Карпатах сохранится снеголавинная опасность третьего уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 марта в горах Ивано-Франковской области, 4-5 марта в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#лавина
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