Жертвами мощных торнадо в США стали 22 человека (видео)
14 человек погибли в округе Ли в штате Алабама.
22 человека погибли в результате сильных торнадо в американских штатах Алабама и Джорджия.
Так, 14 человек погибли в округе Ли в штате Алабама, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек
Самый серьезный ущерб в Алабаме нанесен району недалекоот города Борегард, где ранее подтвердили две смерти. Этот населенный пункт находится примерно в 96 км к востоку от Монтгомери, административного центра штата Алабама.
Из-за торнадо более 42 тысяч домов и предприятий остались без электричества на территории Алабамы и Джорджии.
Национальная метеорологическая служба США в Бирмингеме штата Алабама по причине "подтвержденного большого и разрушительно торнадо" днем 3 марта ввела режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, три человека погибли, 172 получили травмы в результате торнадо, который пронесся вечером 27 января в столице Кубы Гаване.
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