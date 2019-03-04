Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

Дожди в Украине ожидаются практически всю неделю.

В Украине на этой неделе пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине существенно потеплеет, почти каждый день ожидаются дожди.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +15°, в остальных регионах до +3°...+10°.

Прогноз на 4 марта / УНИАН

Погода на вторник: в Украине пройдут дожди, на юге днем до +18°.

Прогноз на 5 марта / УНИАН

В среду, 6 марта, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +3°...+12°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН

В четверг погода в Украине будет сухой. Ночью по стране температура -2°…+7°, днем на западе до +17°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН

В пятницу в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Днем на западе до +17°, в остальных регионах до +15°.

Прогноз на 8 марта / УНИАН

9 и 10 марта в Украине местами пройдет дождь. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до +1°, на остальной территории +2°…+7°. Днем температура по стране +9°...+17°. В воскресенье ночью температура до +2°, днем в Украине от +10° до +16°.

Прогноз на 9 марта / УНИАН

Прогноз на 10 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

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5 марта: если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды.

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

9 марта: если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

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