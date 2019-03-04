Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
Дожди в Украине ожидаются практически всю неделю.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине существенно потеплеет, почти каждый день ожидаются дожди.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На западе до +15°, в остальных регионах до +3°...+10°.
Погода на вторник: в Украине пройдут дожди, на юге днем до +18°.
В среду, 6 марта, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +3°...+12°.
В четверг погода в Украине будет сухой. Ночью по стране температура -2°…+7°, днем на западе до +17°.
В пятницу в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Днем на западе до +17°, в остальных регионах до +15°.
9 и 10 марта в Украине местами пройдет дождь. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до +1°, на остальной территории +2°…+7°. Днем температура по стране +9°...+17°. В воскресенье ночью температура до +2°, днем в Украине от +10° до +16°.
Народный прогноз погоды в Украине
4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)
5 марта: если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.
7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, - к ухудшению погоды.
8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.
9 марта: если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.
10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +3°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+7°... 0°
- Луганск+4°... +2°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+13°... +5°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+15°... +5°