Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°.

Февраль в Киеве был теплее нормы / УНИАН

Февраль 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы на 4,8°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°, что выше климатической нормы на 4,8°. Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы.

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градусов, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2°.

В обсерватории отмечают, что осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, 4 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.