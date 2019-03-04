Февраль 2019 в Киеве был одним из самых теплых за всю историю наблюдений

10:50, 4 марта 2019
32
0

Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°.

Февраль в Киеве был теплее нормы / УНИАН
Февраль в Киеве был теплее нормы / УНИАН

Февраль 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы на 4,8°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°, что выше климатической нормы на 4,8°. Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы.

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градусов, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2°.

В обсерватории отмечают, что осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, 4 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Украине объявили штормовое предупреждение на 4 марта В Украине объявили штормовое предупреждение на 4 марта
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1
Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине
Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта) Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
54 %
748 мм
6.1 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять