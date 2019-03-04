В Украине объявили штормовое предупреждение на 4 марта

09:41, 4 марта 2019
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Местами порывы ветра будут достигать 25 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 4 марта, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 марта порывы ветра 15-20 м/сек, на высокогорье Карпат до 25 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня - сильный ветер / Укргидрометцентр
В Украине сегодня - сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 4 марта, в Украине пройдут дожди, на западе до +14°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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