В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер юго-западный, до 5,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 17:38.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 марта, в Украине пройдут дожди, на западе до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+5°... +1°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:50 %
Давление:747 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:14 км
Фаза луны:
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