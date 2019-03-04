В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°

Вечером в столице до +6°.

В Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер юго-западный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 17:38.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 марта, в Украине пройдут дожди, на западе до +14°.

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