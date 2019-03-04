Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 марта, в Украине пройдут дожди, на западе до +14°.
Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине
На востоке дождь и мокрый снег, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.
В северных областях ливни. Температура до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, если 4 марта кролики начинают рыть норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+9°... 0°
- Луганск+5°... +1°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... +2°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:50 %
Давление:747 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:14 км
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