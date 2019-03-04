Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, местами температура до +14° (карта)

08:00, 4 марта 2019
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 марта, в Украине пройдут дожди, на западе до +14°.

Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине

На востоке дождь и мокрый снег, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +14°.

В северных областях ливни. Температура до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура до +10°.

Прогноз на 4 марта / УНИАН
Прогноз на 4 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 4 марта кролики начинают рыть норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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