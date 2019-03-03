Тепло с осадками: синоптик дала прогноз погоды на завтра
Понедельник в Украине будет уже теплее. Также в Украине ожидается сильный западный ветер.
Понедельник, 4 марта, в Украине будет теплее.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. "В течение дня ожидается +4+9 градусов, на Западе +9+14 градусов, на Востоке и на Сумщине еще прохладно, 0+4 градуса. Теплую картину будет размывать, правда, сильный западный ветер. Пойдут дожди: на Севере, в большинстве центральных областей, на Ровенщине и Волыни. На Востоке - дождь и мокрый снег. На Юге - без существенных осадков, разве что вечером в Запорожье пойдет дождь. В большинстве западных областей (кроме Волыни и Ровенщины) - также без существенных осадков", - написала она.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
По словам синоптика, в Киеве понедельник будет облачным, с дождем, сильным западным ветром, но уже с более высокой дневной температурой воздуха +5+8 градусов, а сам неделю будет теплым.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -3°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+6°... +2°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+9°... +1°