Тепло с осадками: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Понедельник в Украине будет уже теплее. Также в Украине ожидается сильный западный ветер.

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Понедельник, 4 марта, в Украине будет теплее.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. "В течение дня ожидается +4+9 градусов, на Западе +9+14 градусов, на Востоке и на Сумщине еще прохладно, 0+4 градуса. Теплую картину будет размывать, правда, сильный западный ветер. Пойдут дожди: на Севере, в большинстве центральных областей, на Ровенщине и Волыни. На Востоке - дождь и мокрый снег. На Юге - без существенных осадков, разве что вечером в Запорожье пойдет дождь. В большинстве западных областей (кроме Волыни и Ровенщины) - также без существенных осадков", - написала она.

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По словам синоптика, в Киеве понедельник будет облачным, с дождем, сильным западным ветром, но уже с более высокой дневной температурой воздуха +5+8 градусов, а сам неделю будет теплым.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта.