В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта
Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25 м/сек.
По всей территории Украины завтра, 4 марта, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС. Согласно сообщению, по прогнозам синоптиков ожидаются сильные порывы ветра - до 15-20 м/сек.
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"На высокогорье Карпат до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - уточняется в сообщении. По Киеву порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый).
Ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление.
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