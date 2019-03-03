В Украине объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

21:02, 3 марта 2019
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Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По всей территории Украины завтра, 4 марта, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС. Согласно сообщению, по прогнозам синоптиков ожидаются сильные порывы ветра - до 15-20 м/сек.

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"На высокогорье Карпат до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - уточняется в сообщении. По Киеву порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый).

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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