Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
По словам Диденко, ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки.
В Украине с понедельника усилится потепление, которое придет с дождем.
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, завтра в Украине ожидается ясная, но морозная погода.
Мороз и солнце: завтра температура воздуха в Украине опустится до -15° (карта)
"Именно это ясное небо, без облачной защиты, позволит ближайшей ночью хорошо поморозить воздуха: ожидается -6-12 градусов, а на северо-востоке до -10-14 градусов. Однако днем в воскресенье потеплеет, где-то до +2+7 градусов, на Западе и до +9 градусов, на Востоке будет еще холодно, 0+3 градуса. С понедельника потепление усилится, но не без дождя", - говорится в сообщении.
По ее словам, в Киеве ближайшей ночью ожидается до -6-8 градусов, завтра днем потеплеет до +3+6 градусов. Будет сухо и ветрено.
Ранее синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине.
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-1°... -5°
- Луганск0°... -4°
- Луцк0°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+4°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+5°... -6°
- Сумы-3°... -13°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-1°... -9°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы0°... -5°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы+3°... -5°