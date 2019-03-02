Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

21:06, 2 марта 2019
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По словам Диденко, ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки.

Завтра в Украине будет морозная погода / фото УНИАН
Завтра в Украине будет морозная погода / фото УНИАН

В Украине с понедельника усилится потепление, которое придет с дождем.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, завтра в Украине ожидается ясная, но морозная погода.

Мороз и солнце: завтра температура воздуха в Украине опустится до -15° (карта)

"Именно это ясное небо, без облачной защиты, позволит ближайшей ночью хорошо поморозить воздуха: ожидается -6-12 градусов, а на северо-востоке до -10-14 градусов. Однако днем в воскресенье потеплеет, где-то до +2+7 градусов, на Западе и до +9 градусов, на Востоке будет еще холодно, 0+3 градуса. С понедельника потепление усилится, но не без дождя", - говорится в сообщении.

По ее словам, в Киеве ближайшей ночью ожидается до -6-8 градусов, завтра днем потеплеет до +3+6 градусов. Будет сухо и ветрено.

Ранее синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине.

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Теги: #погода#потепление в Украине
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