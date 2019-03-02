Мороз и солнце: завтра температура воздуха в Украине опустится до -15° (карта)

16:56, 2 марта 2019
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Заморозки ожидаются ночью. Днем температура поднимется до 8° тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 3 марта, ожидается солнечная погода без осадков, однако ночью синоптики прогнозируют заморозки до -15°.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март

При этом днем, по данным Укргидрометцентра, температура местами поднимется до 8° тепла.

"Температура ночью 6-11° мороза, на Сумщине и Черниговщине местами 12-15° мороза, днем 2-7° тепла, на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/сек.

В Киеве температура днем будет колебаться от 2° до 4° тепла, ночью - до -8°.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, по прогнозу синоптиков, с понедельника, 4 марта, температура воздуха в Украине начнет повышаться.

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Теги: #похолодание#непогода в Украине
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