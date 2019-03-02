Мороз и солнце: завтра температура воздуха в Украине опустится до -15° (карта)
Заморозки ожидаются ночью. Днем температура поднимется до 8° тепла.
Завтра, 3 марта, ожидается солнечная погода без осадков, однако ночью синоптики прогнозируют заморозки до -15°.
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на март
При этом днем, по данным Укргидрометцентра, температура местами поднимется до 8° тепла.
"Температура ночью 6-11° мороза, на Сумщине и Черниговщине местами 12-15° мороза, днем 2-7° тепла, на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/сек.
В Киеве температура днем будет колебаться от 2° до 4° тепла, ночью - до -8°.
Как сообщал УНИАН, по прогнозу синоптиков, с понедельника, 4 марта, температура воздуха в Украине начнет повышаться.
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