Сегодня в Украине без осадков, днем до +6 (карта)

10:49, 2 марта 2019
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В Киеве без осадков, днем до +1.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 2 марта, на территории Украины преимущественно без осадков, снег ожидается только на востоке, температура воздуха поднимется до +6.

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от -6 до +1. На севере Украины снег ожидается только в Сумской области, днем от -1 до +1, а ночью от -4 до -7. В центре сухо и облачно, днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6.

В восточных областях пройдет небольшой снег, температура днем от -1 до +2, ночью от -3 до -5. На юге Украины без осадков, днем от 0 до +5, ночью от -4 до +1. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Прогноз погоды в регионах на сегодня
Прогноз погоды в регионах на сегодня

В столице Украины 2 марта без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7, ветер северо-западный 5-10 м/сек.

Погода в Киеве на сегодня, 2 марта
Погода в Киеве на сегодня, 2 марта

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Теги: #прогноз погоды
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