В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1

Подземные толчки произошли на большой глубине - 258 км.

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Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юге Перу в 67 км юго-западнее города Хульяка.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки произошли на большой глубине - 258 км.

Как сообщили в Центре по предотвращению цунами в Тихом океане, учитывая все имеющиеся данные, в Тихом океане в результате землетрясения разрушительное полномасштабное цунами не ожидается.

Напомним, во вторник, 26 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.