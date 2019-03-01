В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1

16:16, 1 марта 2019
16
0

Подземные толчки произошли на большой глубине - 258 км.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло на юге Перу в 67 км юго-западнее города Хульяка.

В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки произошли на большой глубине - 258 км.

Как сообщили в Центре по предотвращению цунами в Тихом океане, учитывая все имеющиеся данные, в Тихом океане в результате землетрясения разрушительное полномасштабное цунами не ожидается.

Напомним, во вторник, 26 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Чили
Читайте также
В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1
"Русская река" затопила север штата Калифорния (видео) "Русская река" затопила север штата Калифорния (видео)
Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта) Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта)
Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта) Погода в Украине на сегодня: местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
В Киеве завтра похолодает, пройдет мокрый снег В Киеве завтра похолодает, пройдет мокрый снег
В Европе установилась рекордно теплая погода В Европе установилась рекордно теплая погода

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
88 %
758 мм
3.6 м/с
66 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять