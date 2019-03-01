Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине
Потепление в Украине начнется 4 марта.
В течение 2-3 марта в Украине ожидается похолодание, а с понедельника, 4 марта, температура воздуха начнет повышаться.
Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта)
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3...-8 градусов, на Сумщине и Харьковщине, вероятно, до -9...-12 градусов. На юге - около нуля. В дневные часы 2 марта будет холодно, от -2 до +2 градусов, на юге и в Закарпатье +2...+6 градусов.
3 марта днем потеплеет до +2...+6 градусов, на западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2...+2 градуса", - пишет она.
По прогнозу синоптика, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Мокрый снег пройдет в субботу на востоке Украины и на Запорожье.
В Киеве 2 марта будет холодно, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1. В воскресенье ночью -6...-8, днем потеплеет до +2...+5 градусов. Осадков не ожидается.
Также Диденко сообщает, что в начале следующей недели потепление усилится, но с периодическими дождями.
Напомним, средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.
Погода в Украине
- Винница+4°... -5°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+4°... -5°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+3°... -5°
- Ровно+4°... -7°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -6°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+8°... -2°