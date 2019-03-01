Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание в Украине

Потепление в Украине начнется 4 марта.

На выходных в Украине будет холодно / УНИАН

В течение 2-3 марта в Украине ожидается похолодание, а с понедельника, 4 марта, температура воздуха начнет повышаться.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3...-8 градусов, на Сумщине и Харьковщине, вероятно, до -9...-12 градусов. На юге - около нуля. В дневные часы 2 марта будет холодно, от -2 до +2 градусов, на юге и в Закарпатье +2...+6 градусов.

3 марта днем потеплеет до +2...+6 градусов, на западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2...+2 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Мокрый снег пройдет в субботу на востоке Украины и на Запорожье.

В Киеве 2 марта будет холодно, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1. В воскресенье ночью -6...-8, днем потеплеет до +2...+5 градусов. Осадков не ожидается.

Также Диденко сообщает, что в начале следующей недели потепление усилится, но с периодическими дождями.

Напомним, средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям.