"Русская река" затопила север штата Калифорния (видео)

13:54, 1 марта 2019
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Добраться до некоторых населенных пунктов можно только на лодках.

Наводнение в Калифорнии / twitter.com/kentphotos
Наводнение в Калифорнии / twitter.com/kentphotos

На севере американского штата Калифорния из-за проливных дождей из берегов вышла река Russian River ("русская река").

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Из-за наводнения перекрыты ряд дорог. Добраться до некоторых населенных пунктов можно только на лодках, сообщает Euronews.

Вода повредила дома и автомобили. Ранее власти из-за опасности наводнений предписали эвакуироваться примерно 4000 жителей.

Напомним, сильные дожди привели к наводнению около города Сан-Франциско (США).

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Теги: #наводнение#Калифорния
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