"Русская река" затопила север штата Калифорния (видео)
Добраться до некоторых населенных пунктов можно только на лодках.
На севере американского штата Калифорния из-за проливных дождей из берегов вышла река Russian River ("русская река").
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Из-за наводнения перекрыты ряд дорог. Добраться до некоторых населенных пунктов можно только на лодках, сообщает Euronews.
Вода повредила дома и автомобили. Ранее власти из-за опасности наводнений предписали эвакуироваться примерно 4000 жителей.
На севере Калифорнии река вышла из берегов
Напомним, сильные дожди привели к наводнению около города Сан-Франциско (США).
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