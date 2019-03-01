Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта)
В воскресенье по всей стране начнется потепление.
В субботу в Украине ожидаются морозы, местами пройдет снег. В воскресенье по всей стране ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+4°.
Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, +4°…+8°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +7°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье до +4°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье -1°...+4°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье -3°...-1°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -3°...+2°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, -7°...+7°. В воскресенье -4°...+2°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +2°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -17°. В воскресенье солнечно, ночью -1°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье температура до +8°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, -7°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+6°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -5°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+4°... -5°
- Кировоград+4°... -4°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+3°... -5°
- Ровно+4°... -7°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+6°... -5°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+8°... -2°