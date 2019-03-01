Погода на выходные: в Украине морозы сменятся потеплением (карта)

12:00, 1 марта 2019
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В воскресенье по всей стране начнется потепление.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В субботу в Украине ожидаются морозы, местами пройдет снег. В воскресенье по всей стране ожидается потепление.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+4°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, +4°…+8°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +7°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье до +4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье -1°...+4°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье -3°...-1°, без осадков.

Прогноз на 2 марта / УНИАН
Прогноз на 2 марта / УНИАН
Прогноз на 3 марта / УНИАН
Прогноз на 3 марта / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -3°...+2°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, -7°...+7°. В воскресенье -4°...+2°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +2°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -6°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -17°. В воскресенье солнечно, ночью -1°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, ночью +5°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье температура до +8°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, -7°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы#потепление
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